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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة غداً: رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
05/04/2021   8:24 م

حالة الطقس المتوقعة غداً: رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في مناطق المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).

وتوقّع المركز أن رياحا سطحية مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة تنشط على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق “تبوك وحائل والجوف”.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة قد تتخللها سحب رعدية. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 40 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 11 درجة مئوية في طريف.

حالة الطقس المتوقعة غداً: رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

أخبار محلية
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