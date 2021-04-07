كشفت شركة تويوتا عن بعض مواصفات سيارتها الرياضية الجديدة “GR 86” كوبيه، التي من المتوقع أن تعلن عنها بشكل رسمي قريبا.
وأظهرت صور وفيديوهات مسربة للمركبة، اختلافها من حيث التصميم عن مركبات GT 86، حيث أصبحت مصابيحها الأمامية أبسط وأشبه بمصابيح السيارات الرياضية التي طرحت في التسعينيات.
وفيما يخص واجهتها الخلفية فقد اختلفت بشكل ملحوظ؛ إذ جاء صندوق الأمتعة على شكل جناح هوائي لزيادة الثبات خلال السرعات العالية، وامتدت جوانبه إلى المسافة الموجودة فوق المصابيح، كما ازداد مقاس الإطارات.
وتأتي السيارة بهيكل طوله 4.26 متر، وعرضه 177 سم، وبارتفاع 131 سم، ووزنه 1270 كجم، حيث تم تطويره ليكون أكثر متانة من هياكل مركبات GT 86، كما جُهز بفتحات هوائية في الواجهة الأمامية وعلى جوانب حجرات الإطارات.
أما من الداخل فقد حصلت السيارة على واجهة قيادة مختلفة أيضا، حيث جُهزت بشاشة لمسية كبيرة للتحكم بأنظمة الوسائط المتعددة، كما حصلت على كاميرات تدعم أنظمة الأمان لمنع الحوادث المفاجئة.
كما حصلت المركبة الجديدة على محرك بنزين بسعة 2.4 لتر بعزم 235 حصانًا، وتعمل المركبة بنظام دفع خلفي مع علب سرعة ميكانيكية أو أوتوماتيكية بست سرعات.
وفق “أخبار 24”.