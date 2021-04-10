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اخبار رياضية > لاعب الباطن: فترة التوقف ساعدتنا على تلافي أخطاء “سباعية النصر” أمام “الشباب”
10/04/2021   3:36 م

لاعب الباطن: فترة التوقف ساعدتنا على تلافي أخطاء “سباعية النصر” أمام “الشباب”

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قال لاعب نادي الباطن، عبدالملك الشمري، إن مباراتهم أمام الشباب ستكون صعبة ولكنها مواجهة لتصحيح المسار والهروب من مراكز الخطر بأسفل الدوري.

وأشار الشمري، وفقاً لـ”الاقتصادية”، إلى أن فترة التوقف الدولي الماضية كانت مفيدة ليصحح فريقه الأخطاء عقب الهزيمة أمام النصر بسباعية وفرصة لتجنبها أمام الشباب.

وأتم لاعب الباطن تصريحاته بالتشديد على جاهزية فريقه لمباراة الشباب لحصد النقاط الثلاث وسط معنويات مرتفعة لزملائه.

ويلتقي الباطن نظيره الشباب، مساء اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري.

وهُزم نادي الباطن بسباعية نظيفة أمام نظيره النصر، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري قبل فترة التوقف الدولي.

لاعب الباطن: فترة التوقف ساعدتنا على تلافي أخطاء “سباعية النصر” أمام “الشباب”

اخبار رياضية
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