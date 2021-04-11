أوضح عضوا الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء الشيخ الدكتور صالح الفوزان، والشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، حكم صيام “يوم الشك”، وهو اليوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ هلال شهر رمضان.
وأبان عضوا الهيئة أن بعض الناس يحصل منهم الشك في مثل هذا اليوم، ويقومون بصيامه من باب الحرص على ألاّ يفوتهم شيء من رمضان.
وقال الشيخ الفوزان، إنه لا يجوز صيام الثلاثين من شعبان على أنه من رمضان، مبيناً أن عمار بن ياسر، رضي الله عنه، قال: “من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ”. وفق “أخبار 24”.
وأكد الشيخ السليمان أنه يُحرَّم صيام “يوم الشك” كما أخبر بذلك النبي ﷺ بقوله: “لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلاً كان له صوم فليصمه”.
معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى
(حكم صيام يوم الشك) pic.twitter.com/0kTQxpmxBb
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) April 11, 2021
فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى
(ما المقصود بيوم الشك وما حكم صيامه ؟) pic.twitter.com/6PxLtA6tLn
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) April 11, 2021