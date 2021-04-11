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أخبار محلية > بالفيديو.. هل يجوز الإفطار في رمضان لتأدية عمل شاق؟.. الشيخ “العسكر” يُجيب
11/04/2021   8:22 ص

بالفيديو.. هل يجوز الإفطار في رمضان لتأدية عمل شاق؟.. الشيخ “العسكر” يُجيب

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أوضح عضو الجمعیة الفقھیة السعودية الشیخ عبدالرحمن العسكر، أنه لا يجوز للمُسلم ترك فريضة الصيام لأداء عمل شاق بنهار رمضان، مشيراً إلى أن الأمرين اللذين رخص لهما للإفطار هما المرض والسفر فقط.  

وقال العسكر خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن هناك حالة ثالثة حددها العلماء بأن يكون العمل مفاجئاً في نهار رمضان مثل قيام عمال الإطفاء بالتدخل لإنهاء إحدى الحرائق والتغلب عليه، حيث يمكن في تلك الحالة الإفطار وتعويض هذا اليوم.  

ولفت إلى أن الأعمال العادية الشاقة التي تؤثر على الصيام يمكن للمُسلم أن يتركها أو يحصل على إجازته السنوية خلال رمضان حفاظاً على الفريضة، أو أن يسعى لتخفيف العمل من خلال نقله لفترة مسائية أو خفض ساعات العمل. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل يجوز الإفطار في رمضان لتأدية عمل شاق؟.. الشيخ “العسكر” يُجيب

أخبار محلية
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