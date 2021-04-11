تزويد أبواب المسجد الحرام بـ70 كاميرا حرارية لرصد درجات حرارة المُعتمرين

زوّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبواب المسجد الحرام بأكثر من ٧٠كاميرا حرارية؛ لرصد درجات الحرارة لدى المُعتمرين والزوار.
وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري، أن الكاميرات الحرارية تقوم بآلية التعامل مع الألوان، ورصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرضهم للفيروس.
ونوه إلى أن الكاميرات الحرارية تبعد بحد أقصى 6 أمتار عن مرتادي بيت الله الحرام، مشيراً إلى أنها تستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة.
وفق “أخبار 24”.