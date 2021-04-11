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أخبار محلية > خادم الحرمين يوافق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات
11/04/2021   7:11 م

خادم الحرمين يوافق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات

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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات.

وثمن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس حرص القيادة على استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين وتسخير كافة السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية لكافة المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة العدوى.

وأبان أن الرئاسة العامة تسخر كامل إمكاناتها البشرية والآلية من أجل خدمة المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان بتعاون مع كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتابعان وبشكل متواصل كل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يوافق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات

أخبار محلية
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