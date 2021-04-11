ظهر الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم (الأحد)، برفقة عدد من الأمراء بينهم الأمير حمزة بن الحسين، وذلك خلال زيارتهم الأضرحة الملكية بمناسبة ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية.
ووضع العاهل الأردني إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول داخل الصرح، وقرأ والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى الوطن وثرى فلسطين.
وكانت الجهات الأمنية في الأردن، قد أعلنت الأسبوع الماضي، اعتقال المواطنين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، مبينة أن عملية الاعتقال جاءت بعد متابعة أمنية حثيثة، وقد بدأت التحقيقات معهم.
وأكدت أنها تابعت على مدى مدة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وأشخاص آخرين تستهدف أمن الأردن واستقراره.
وقد وجه كلمة للشعب الأردني أكد فيها أن الفتنة وُئدت، وأن البلاد آمنة ومستقرة، مؤكدًا أن الأمير حمزة التزم أمام الأسرة بالسير على نهج الآباء والأجداد وأن يكون مخلصا لرسالتهم وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق كل اعتبار.
وفق “أخبار 24”.