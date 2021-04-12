بالفيديو.. لوشيسكو: الهلال سيفوز بالدوري وأرفض تدريب أي فريق سعودي آخر

توقع المدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رازفان لوشيسكو، أن يكون الهلال بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نهاية الموسم الجاري.
وأوضح، خلال حديثه في برنامج “صدى الملاعب” المذاع على “mbc1″، أن الهلال يمتلك القوة والخبرة التي تمكنه من الفوز بلقب الدوري، مؤكدًا أن النادي يحتاج لتحضير فريقه بشكل جيد ليتمكن من الفوز في المباريات المقبلة.
وأكد “لوشيسكو” رفضه تدريب أي فريق سعودي آخر، لأنه يشعر بأنه جزء من الهلال، واصفًا الفترة التي قضاها مع النادي بأنها أجمل فترة في حياته، خاصة أنه حقق خلالها العديد من الانتصارات. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن نادي الهلال أعلن في فبراير الماضي، إقالة لوشيسكو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، إثر النتائج السلبية للفريق خلال مبارياته بالدوري.
رازفان لوشيسكو: أشعر أنني جزء من الهلال وأرفض تدريب أي فريق سعودي آخر#صدى_الملاعب#mbc1
pic.twitter.com/LtUef9pE8L
— #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) April 11, 2021
رازفان لوشيسكو: الهلال سيكون بطل الدوري في نهاية الموسم#صدى_الملاعب#mbc1
pic.twitter.com/wPTVznpjBs
— #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) April 11, 2021