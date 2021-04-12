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أخبار محلية > بالفيديو.. مبتعث ينقذ جاره المسن من حريق شب في منزله بأستراليا.. ويوضح التفاصيل
12/04/2021   1:57 م

بالفيديو.. مبتعث ينقذ جاره المسن من حريق شب في منزله بأستراليا.. ويوضح التفاصيل

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أنقذ مبتعث سعودي حياة مسن استرالي يبلغ من العمر 94 عاما، بعد أن شب حريق كبير في منزله بمدينة ادليد الاسترالية.

وقال المبتعث نوح الحربي لـ”أخبار 24″ : “إن الدافع الإنساني هو الذي جعلني أهب لمساعدة جاري المسن بعد أن رأيت منزله يحترق والجيران يصرخون”.

وأضاف، “تعرضت لجروح عميقة في ساعدي الأيمن بسبب زجاج النافذة الذي دخلت منه لإنقاذ المسن، كما تعرضت لضيق في التنفس بسبب الدخان الذي دخل إلى صدري”

وبين الحربي أنه أخرج المسن في وقت قياسي قبل وصول سيارات الإطفاء والإسعاف، حيث تم نقلهم جميعاً إلى المستشفى، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة الآن سوى بعض المشاكل التنفسية بسبب أدخنة الحريق.

بالفيديو.. مبتعث ينقذ جاره المسن من حريق شب في منزله بأستراليا.. ويوضح التفاصيل

أخبار محلية
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