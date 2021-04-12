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أخبار محلية > “الشؤون الإسلامية” تغلق 18 مسجد مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة كورونا وتعيد فتح 16 مسجد
12/04/2021   4:02 م

“الشؤون الإسلامية” تغلق 18 مسجد مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة كورونا وتعيد فتح 16 مسجد

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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 18 مسجد مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 64 يوماً 570 مسجداً تم فتح 542 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة 5 مساجد في منطقة القصيم تم رصد 5 حالات إصابة بها، وأربع مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد 4 حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة تم رصد ثلاث حالات بها، ومسجدين في منطقة الرياض تم رصد حالتين بها، ومسجد واحد في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران ومنطقة عسير ومنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم إعادة فتح 16 مسجد، خمسة مساجد بمنطقة عسير، وأربعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدين في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة. وفق “أخبار 24”.

وجددت الوزارة في ختام بيانها اليومي التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة المصلين.

“الشؤون الإسلامية” تغلق 18 مسجد مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة كورونا وتعيد فتح 16 مسجد

أخبار محلية
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