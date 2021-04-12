برعاية خادم الحرمين.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بجوائز ‏تتجاوز 3 ملايين ريال

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في تمام التاسعة والنصف مساءً اليوم (الإثنين).
وأوضحت الوزارة أن المسابقة في دورتها الثانية والعشرين، تعقد عن بعد وتقدر جوائزها بـ 3.2 مليون ريال تمنح للفائزين من البنين والبنات في فروع المسابقة السبعة.
وأشارت إلى أن لجنة التحكيم تباشر عملها من مقر الوزارة بالرياض مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، إذ سيستمع المحكمون إلى المتسابقين من مقرات الوزارة في فروعها الثلاثة عشر في مناطق المملكة، وتستمر حتى الخامس من رمضان المبارك، ويتنافس فيها 131 متسابقًا ومتسابقة. وفق “أخبار 24”.
وبينت الوزارة أن المسابقة تتكون من 7 فروع، الأول، حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً، والثاني حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، والثالث حفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والرابع حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والخامس حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد .
وذكرت أن المسابقة حظيت بإضافة فرعين جديدين بجوائز إضافية هي الفرع السادس والاستثنائي وهو حفظ ثلاثة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد وهو خاص بأبناء شهداء الواجب في القطاعات الأمنية والعسكرية، أما الفرع الآخر فهو فرع القراءات حيث يشترط للمشارك حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير (روايةً ودرايةً).