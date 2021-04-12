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أخبار محلية > برعاية خادم الحرمين.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بجوائز ‏تتجاوز 3 ملايين ريال
12/04/2021   4:02 م

برعاية خادم الحرمين.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بجوائز ‏تتجاوز 3 ملايين ريال

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح ‏التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته ‏وتفسيره في تمام التاسعة والنصف مساءً اليوم (الإثنين).‏
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وأوضحت الوزارة أن المسابقة في دورتها الثانية والعشرين، تعقد ‏عن بعد وتقدر جوائزها بـ 3.2 مليون ريال تمنح للفائزين من ‏البنين والبنات في فروع المسابقة السبعة. ‎

وأشارت إلى أن لجنة التحكيم تباشر عملها من مقر الوزارة ‏بالرياض مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، إذ سيستمع ‏المحكمون إلى المتسابقين من مقرات الوزارة في فروعها الثلاثة ‏عشر في مناطق المملكة، وتستمر حتى الخامس من رمضان ‏المبارك، ويتنافس فيها 131 متسابقًا ومتسابقة.‏ وفق “أخبار 24”.

وبينت الوزارة أن المسابقة تتكون من 7 فروع، الأول، حفظ ‏القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات ‏القرآن الكريم كاملاً، والثاني حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن ‏الأداء والتجويد، والثالث حفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن ‏الأداء والتجويد، والرابع حفظ عشرة  أجزاء متتالية مع حسن ‏الأداء والتجويد، والخامس حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن ‏الأداء والتجويد‎ .‎

وذكرت أن المسابقة حظيت بإضافة فرعين جديدين بجوائز ‏إضافية هي الفرع السادس والاستثنائي وهو حفظ ثلاثة أجزاء ‏متتالية مع حسن الأداء والتجويد وهو خاص بأبناء شهداء الواجب ‏في القطاعات الأمنية والعسكرية، أما الفرع الآخر فهو فرع ‏القراءات حيث يشترط للمشارك حفظ القرآن الكريم كاملاً مع ‏حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي ‏الشاطبية والتيسير (روايةً ودرايةً).‏‎

برعاية خادم الحرمين.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بجوائز ‏تتجاوز 3 ملايين ريال

أخبار محلية
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