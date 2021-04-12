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أخبار محلية > وزير التعليم: نعمل على هيكلة الجامعات بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء والإنفاق
12/04/2021   10:23 م

وزير التعليم: نعمل على هيكلة الجامعات بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء والإنفاق

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قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن مجلس شؤون الجامعات يعمل في الوقت الحالي على دراسة اعتماد هيكلة الجامعات، بما يحقق كفاءة الأداء والإنفاق، ويضمن الاستدامة والفاعلية.

وأكد آل الشيخ، أن مجلس شؤون الجامعات يعمل على رفع جودة مخرجاتها وضبط الجوانب العلمية والتعليمية، والاهتمام بملف التحول الرقمي وحوكمة العمل لرفع كفاءة الأداء لخدمة الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع بعض الجامعات تعمل على تطوير مقررات الإعداد العام وفق كفاءة إنفاق تحقق الفائدة العلمية العالية للطلبة، مشيرًا إلى أهمية قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.

ودعا آل الشيخ إلى تعزيز الوعي الفكري لجميع منسوبي التعليم الجامعي والعام، خاصة وأن ذلك يعد مساهمًا في التكوين الفكري للمجتمعات بشكل عام، مؤكدًا أن الوزارة قد اعتمدت إنشاء وحدات للتوعية الفكرية في التعليم الجامعي والعام، بما يعزز قيم المواطنة والاعتدال والوسطية.

وزير التعليم: نعمل على هيكلة الجامعات بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء والإنفاق

أخبار محلية
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