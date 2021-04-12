في شكله الجديد.. هيئة الترفيه تطلق “المركاز” في موسمه الثاني بجدة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الإثنين)، انطلاق الموسم الثاني من الخيمة الرمضانية “المركاز” في محافظة جدة، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا المستجد”.
وأوضحت أن الموسم الثاني من “المركاز” سيكون بحلة جديدة وتصميم هندسي رائع من حيث الديكور وتنسيق الألوان والإضاءات، وجودة مميزة تطابق المعايير العالمية، مؤكدة على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي في جلسات المطاعم والمقاهي.
وأشارت إلى أنه سيتم الالتزام بأعلى معايير الجودة من حيث إدارة سلامة الأغذية، من خلال فريق متخصص في سلامة الغذاء، مبينة أنه سيتم تطبيق تدابير السلامة والوقاية من فيروس “كورونا المستجد” وفي مقدمتها قياس درجة الحرارة، والتباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، والتأكد من تحميل تطبيق “توكلنا”، وتوفير سجادة الصلاة للاستخدام مرة واحدة.
ويعد “المركاز” أحد مشاريع الهيئة العامة للترفيه الهادفة إلى دعم القطاع بالوجهات الترفيهية النوعية والخيارات المتعددة التي تلبي تطلعات شرائح المجتمع، بما يحقق إثراء الحياة ونشر البهجة.
وفق “أخبار 24”.