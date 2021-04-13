أزاحت شركة سامسونج الستار عن تطبيق جديد يحوّل هاتف آيفون إلى جهاز شبيه بأجهزة جالكسي، وأطلقت على التطبيق اسم “iTest”.
ويتيح التطبيق الجديد لمستخدم هاتف آيفون الحصول على واجهة تشغيل افتراضية شبيهة بواجهات iTest الموجودة في هواتف سامسونج الذكية، دون الحاجة ليتخلى عن نظام تشغيل هاتفه الأساسي.
وتقدم الواجهة الافتراضية التي يوفرها التطبيق لهواتف الآيفون العديد من المميزات، إذ يمكن للهاتف استكشاف متجر تطبيقات جالكسي الخاص بسامسونج، والتعرف على الألعاب التي يهواها مستخدمو أجهزة جالكسي.
كما يجعل الآيفون قادرا على التعرف على آلية عمل أنظمة أندرويد، وكذلك تطبيق Samsung Camera بكل خصائصه التي تتمتع بها كاميرات هواتف سامسونج الحديثة.
وسيُمكن التطبيق مستخدمي الآيفون أيضا من الحصول على إشعارات تبين لهم الأشياء العملية في آليات واجهات هواتف سامسونج، ويمكن الحصول على هذا التطبيق من خلال الدخول على موقعه الرسمي، وتوجيه كاميرا الهاتف إلى مربع الرمز الإلكتروني الظاهر على الشاشة، والذي سيوجه الهاتف إلى مصدر التحميل المباشر.
وفق “أخبار 24”.