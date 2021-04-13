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أخبار محلية > “الخطوط الحديدية” تعلن فتح التقديم في برنامج “رواد سار” للتوظيف والتدريب
13/04/2021   3:11 م

“الخطوط الحديدية” تعلن فتح التقديم في برنامج “رواد سار” للتوظيف والتدريب

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، فتح باب التقديم في برنامج “رواد سار”، لتدريب وتوظيف الخريجين والخريجات في عدة تخصصات.

وأوضحت الشركة أنه يشترط أن يكون المتقدم حديث التخرج من حملة البكالوريوس فأعلى، وألا يزيد العمر على 29 عامًا، وإجادة اللغة الإنجليزية، كما يشترط اجتياز جميع الاختبارات المقررة.

وأبانت أن التدريب سيكون بدوام كامل لمدة 12 شهراً مع العديد من المزايا، مشيرةً إلى أن التخصصات المطلوبة تشمل: (الهندسة، والمالية، وتقنية المعلومات، والصحة السلامة، والتطوير العقاري، والموارد البشرية، والاستراتيجية، والمشتريات، وتخطيط الأعمال).

ويمكن الاطلاع على شروط وتفاصيل التقدم للبرنامج من خلال الرابط.

الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"

وفق “أخبار 24”.

“الخطوط الحديدية” تعلن فتح التقديم في برنامج “رواد سار” للتوظيف والتدريب

أخبار محلية
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