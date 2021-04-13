افتتح أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، يوم أمس (الإثنين)، جامع الشيخ صالح العبيلان على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز بحي النهضة بمدينة بريدة، وذلك بتكلفة 11 مليون ريال.
وشدد أمير المنطقة، خلال الافتتاح، على أهمية أنسنة المساجد لتكون متوائمة ومناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون لمواصفات خاصة ومتوافقة مع احتياجاتهم.
الجدير بالذكر أن الجامع بني على نفقة أبناء الشيخ “العبيلان”، وتبلغ مساحته الإجمالية أكثر من ألف متر مربع، ويتسع لأكثر من ألفي مصلٍّ من الرجال والنساء، كما يضم مواقف للسيارات، وعدداً من الخدمات المساندة له.
وفق “أخبار 24”.