مختصان: اليوم بدء ملامح حالة مطرية .. وتوقعات بنشاطها في الأيام المقبلة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن تبدأ اليوم (الثلاثاء) ملامح الحالة المطرية، وذلك بعد انقطاع دام نحو شهر ونصف.
ولفت إلى أن الحالة المطرية ستستمر لبضعة أيام، وستكون بدايتها ضعيفة اليوم ثم تنشط في الأيام المقبلة، مرجحًا أن تتشكل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاء من عدة مناطق في المملكة.
وأوضح “المسند” أن السحب تتشكل على مناطق، الرياض، والشرقية، وعسير، وشرقي مكة المكرمة، وربما يهطل منها زخات مطرية خفيفة.
ونوه بأن الرياح ستكون غربية نشطة، وقد تثير بعض الغبار في مكة المكرمة والباحة، في حين تكون الرياح شرقية نشطة وقد تثير بعض الغبار في المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وفي نفس السياق، توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالتين ممطرتين، اعتبارًا من اليوم، ويمكن تصنيفهما من ناحية القوة من متوسطة إلى شبه قوية.
وأضاف أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة لغزيرة مع حبات برد على أجزاء من المناطق الجنوبية والشمالية والغربية والوسطى والشرقية والخليج.