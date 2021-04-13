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اخبار رياضية > الاتحاد يُنهي شكوى الترجي ويسدد الدفعة الثانية من صفقة البدري
13/04/2021   3:19 م

الاتحاد يُنهي شكوى الترجي ويسدد الدفعة الثانية من صفقة البدري

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كشفت مصادر ، أن إدارة نادي الاتحاد سددت قبل أسابيع مبلغ 750 ألف ريال، قيمة انتقال اللاعب التونسي أنيس البدري الموسم الماضي، وبذلك أغلقت شكوى نادي الترجي التونسي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”الرياضية”، أن غرفة فض المنازعات في “فيفا” أصدرت حكما يلزم الاتحاد بسداد مبلغ الدفعة الثانية من صفقة بيع البدري، إضافة إلى غرامة التأخير، وذلك بعد أن قدم النادي التونسي شكواه نتيجة عدم سداد الاتحاد للمبلغ الذي كان مستحقا في يوليو 2020.

يشار إلى أن إدارة نادي الاتحاد تعمل على إنهاء عدد من القضايا المحلية والخارجية في أقرب وقت ممكن، كما تسعى إلى إغلاق قضية نادي روزاريو الأرجنتيني نظير انتقال ليناردو خيل.

الاتحاد يُنهي شكوى الترجي ويسدد الدفعة الثانية من صفقة البدري

اخبار رياضية
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