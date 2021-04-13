رسالة شديدة اللهجة من مسلي آل معمر بشأن أزمة حمدالله

وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، رسالة شديدة اللهجة بشأن أزمة إيقاف مهاجم الفريق، المغربي عبدالرزاق حمدالله، خاصة قبل افتتاح منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.
وكتب آل معمر عبر “تويتر”: “يخوض النصر غداً أولى المواجهات الآسيوية، وبعض البرامج ما عندها قضية تناقشها إلا قضايا النصر وحمدالله.. لو فيه (جمرك) على نطق كلمة النصر في البرامج، لأصبحنا أغنى نادي في العالم”.
ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الوحدات الأردني، غداً (الأربعاء) في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة، عن إيقاف حمدالله لمدة 15 يوماً بشكلٍ مؤقت، وذلك بعد ما فعله اللاعب في مواجهة الفيصلي من تصرفات لا أخلاقية، وذلك لحين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها، مع رفض الاستئناف المُقدم من إدارة النصر.
يخوض النصر غدا أولى المواجهات الآسيوية .. وبعض البرامج ما عندها قضية تناقشها إلا قضايا النصر وحمدالله ..
لو فيه ( جمرك) على نطق كلمة النصر في البرامج لأصبحنا أغنى نادي في العالم!
— مسلي آل معمر (@musalli9) April 12, 2021