4 ملفات طارئة تنتظر مانو مينيز في النصر

يستعد المدير الفني الجديد لنادي النصر، المدرب البرازيلي مانو مينيز، لاستلام الأمور داخل صفوف الفريق وإعادة ترتيب الأوراق فيما يتعلق بباقي منافسات الموسم الحالي، والاستعداد للموسم الجديد.
وينتظر المدرب البرازيلي، مهمة صعبة، وسيكون لديه كلمة الفصل في 4 ملفات طارئة داخل الفريق، أولهم تخطي دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، حيث يفتتح النصر أولى مبارياته بمواجهة الوحدات الأردني، غداً (الأربعاء).
كما سيتولى مينيز، تقييم اللاعبين الأجانب واختيار من سيبقى ومن سيرحل، و تحديد المراكز التي يحتاج الفريق دعمها في الموسم القادم، إضافة لحسم ملف اللاعبين الشباب ومدى حاجة النصر لهم. وفق “أخبار 24”.
وكان نادي النصر قد تعاقد مع مانو مينيز، خلفاً للمدرب الكرواتي الين هورفات الذي رحل عقب الخسارة أمام الفيصلي بنصف نهائي كأس الملك، وتبعها الهزيمة على يد ضمك بدوري المحترفين.