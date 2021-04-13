نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بعد تصريحات “الحائلي”.. خزينة الاتحاد تنتعش بمبلغ كبير خلال 24 ساعة
13/04/2021   3:19 م

بعد تصريحات “الحائلي”.. خزينة الاتحاد تنتعش بمبلغ كبير خلال 24 ساعة

+ = -
1145

انتعشت خزينة نادي الاتحاد، بمبلغ كبير، خلال 24 ساعة فقط، بعد مناشدة رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، جماهيره خلال تواجده في برنامج “الدوري مع وليد” الأحد.

وقال المركز الإعلامي لنادي الاتحاد، الإثنين، إن خزينة الاتحاد قد انتعشت بمبلغ 710 آلاف ريال، خلال 24 ساعة فقط بعد دعم محبي النادي.

وكان أنمار الحائلي، طالب من جمهور الاتحاد بضرورة دعم النادي مالياً من خلال أي مبالغ أو الحصول على العضوية العادية مقابل ألف ريال أو الذهبية مقابل 100 ألف ريال سعودي. وفق “أخبار 24”.

وانضم مساعد الدوسري بطل العالم للرياضات الإلكترونية لقائمة الأعضاء الذهبيين، كما اشترك أيضاً 343 مشتركاً في العضوية العادية للنادي.

بعد تصريحات “الحائلي”.. خزينة الاتحاد تنتعش بمبلغ كبير خلال 24 ساعة

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885147451.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.