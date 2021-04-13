بعد تصريحات “الحائلي”.. خزينة الاتحاد تنتعش بمبلغ كبير خلال 24 ساعة

انتعشت خزينة نادي الاتحاد، بمبلغ كبير، خلال 24 ساعة فقط، بعد مناشدة رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، جماهيره خلال تواجده في برنامج “الدوري مع وليد” الأحد.
وقال المركز الإعلامي لنادي الاتحاد، الإثنين، إن خزينة الاتحاد قد انتعشت بمبلغ 710 آلاف ريال، خلال 24 ساعة فقط بعد دعم محبي النادي.
وكان أنمار الحائلي، طالب من جمهور الاتحاد بضرورة دعم النادي مالياً من خلال أي مبالغ أو الحصول على العضوية العادية مقابل ألف ريال أو الذهبية مقابل 100 ألف ريال سعودي. وفق “أخبار 24”.
وانضم مساعد الدوسري بطل العالم للرياضات الإلكترونية لقائمة الأعضاء الذهبيين، كما اشترك أيضاً 343 مشتركاً في العضوية العادية للنادي.
جمهورك الروح يا إتي💛🖤 pic.twitter.com/ji02geAx59
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) April 12, 2021