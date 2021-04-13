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أخبار محلية > المفتي يوضح الأفضل في أداء صلاة العشاء والتراويح بعد قرار قصرها على 30 دقيقة
13/04/2021   5:47 م

المفتي يوضح الأفضل في أداء صلاة العشاء والتراويح بعد قرار قصرها على 30 دقيقة

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أوضح المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الأفضل لأداء صلاة العشاء والتراويح وذلك بعد قرار قصر أدائها على 30 دقيقة.

وأشار إلى أن صلاة التراويح سُنة والأهم هو الطمأنينة في الأركان، مؤكدًا أن على الأئمة النظر في ما يكون فيه مصلحة الجماعة، بما لا يخالف التعليمات المقررة للاحترازات الوقائية لهذه الجائحة.

وأكد خلال إجابته على سؤال حول الأفضل لأداء صلاة التراويح خلال 30 دقيقة، سواء بجعلها تسليمتين مع الطمأنينة أم تبقى على السُنة في العدد مع التخفيف في القراءة، أن رسول الله ﷺ قال: “صلاة الليل، مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه ورد عن السيوطي، أن “النبي ﷺ لم يثبت أنه صلى التراويح 20 ركعة، وإنما أدى صلاة لم يذكر عددها، ثم تأخر في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها”.

المفتي يوضح الأفضل في أداء صلاة العشاء والتراويح بعد قرار قصرها على 30 دقيقة

أخبار محلية
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