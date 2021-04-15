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اخبار رياضية > “غوميز” يُعلق على زيارة “الشلهوب” لمعسكر “الهلال” قبل مباراة “أجمك”.. والأخير يرد
15/04/2021   2:16 م

“غوميز” يُعلق على زيارة “الشلهوب” لمعسكر “الهلال” قبل مباراة “أجمك”.. والأخير يرد

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أبدى المحترف الفرنسي في صفوف نادي الهلال، بافيتيمبي غوميز، سعادته بزيارة قائد فريقه السابق، محمد الشلهوب لمعسكر ناديه قبل مواجهة نظيره أجمك الأوزبكي.

ونشر غوميز، صوراً من زيارة الشلهوب، على حسابه بمنصة تويتر، مُذيلاً إياها بتعليق:”زيارة مفاجئة من قائدنا محمد الشلهوب، أسطورة الهلال الحية، جاء لدعم زملائه ورسم البسمة على وجهوهم، شكراً على كل شيء قدمته لنا ومازلت تقدمه”.

وأعاد “الشلهوب” نشر التغريدة عبر حسابه، مُذيلاً إياها بتعليق:”العزيز غوميز، شرف لي أن أكون معك ومع لاعبي الهلال المحبوبين لي، مازالت جزءًا من الهلال وسأظل داعماً، أتمنى لك كل التوفيق وقد يحقق الله كل أحلامنا كهلاليين”. وفق “أخبار 24”.

ويلتقي الهلال نظيره أجمك الأوزبكي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

“غوميز” يُعلق على زيارة “الشلهوب” لمعسكر “الهلال” قبل مباراة “أجمك”.. والأخير يرد

اخبار رياضية
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