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اخبار رياضية > “ميكالي” يستقر على بديل “جوستافو كويلار” أمام “أجمك” الأوزبكي
15/04/2021   2:16 م

“ميكالي” يستقر على بديل “جوستافو كويلار” أمام “أجمك” الأوزبكي

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أفادت مصادر بأن المدير الفني البرازيلي لفريق الهلال، روجيرو ميكالي، قد استقر على الدفع باللاعب عبدالله عطيف أمام أجمك الأوزبكي.

وأشارت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، إلى أن اعتماد ميكالي على عطيف يأتي ليكون بديلاً عن المحترف الكولومبي في صفوفه، جوستافو كويلار الذي تم استبعاده من القائمة التي ستُمثل الهلال في دوري أبطال آسيا.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن مدرب الهلال سيدفع بمحمد كنو بجانب عطيف بينما سيحل هتان باهبري بدلاً من سالم الدوسري الغائب بسبب الإصابة.

ويلتقي الهلال نظيره أجمك الأوزبكي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

“ميكالي” يستقر على بديل “جوستافو كويلار” أمام “أجمك” الأوزبكي

اخبار رياضية
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