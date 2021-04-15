رسمياً.. تبرئة “حمدالله” من واقعته مع لاعب “الفيصلي”.. وإيقافه مباراتين

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، تبرأة محترف النصر عبدالرزاق حمدالله من واقعته مع لاعب الفيصلي وليد الأحمد خلال المباراة التي جمعتهما ببطولة الدوري.
وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الخميس، إلى أنه عقب التحقيق مع عبدالرزاق حمدالله، وبعد سماع أقوال لاعب فريق نادي الفيصلي، وليد الأحمد اكتفت اللجنة بما قامت به من تحقيقات؛ بعدما أقر الطرف المفترض تضرره بعدم وقوع ضرر عليه وأنه يراه أمراً طبيعياً يحدث ما بين اللاعبين.
ونوهت لجنة الانضباط والأخلاق، إلى أن لاعب الفيصلي وليد الأحمد، أفاد بأن ما قام به حمدالله يحدث ما بين اللاعبين في كرة القدم و أمر يراه معتاداً وأن اللمس كان في أسفل الظهر. وفق “أخبار 24”.
وأوقفت لجنة الانضباط والأخلاق، لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله مباراتين من تاريخ الإخطار بمنطوق القرار المؤقت بجانب إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ لاتكابه سلوكاً غير رياضي بعد نهاية مباراة الفيصلي، وفقاً للفيديو المصور من الناقل الرسمي، لذا رأت اللجنة تشديد العقوبة وفقاً للمادة (39-4) من اللائحة.