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أخبار محلية > “الدفاع المدني” يحذر من هطول أمطار رعدية قد تؤدي لجريان سيول في بعض المناطق
15/04/2021   11:06 م

“الدفاع المدني” يحذر من هطول أمطار رعدية قد تؤدي لجريان سيول في بعض المناطق

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أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة من غدٍ الجمعة وحتى الاثنين القادم، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم الخميس أن مناطق عسير، والباحة، وجازان، ونجران، ومكة المكرمة، تتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة من يوم الجمعة إلى الاثنين.

فيما ستتأثر يومي الجمعة والسبت مناطق الرياض، وحائل، والمدينة المنورة، بأمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة، تمتد لتشمل مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، حيث يُتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها وقد تؤدي إلى جريان السيول.وفق “أخبار 24”.

ودعت الجميع إلى توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

“الدفاع المدني” يحذر من هطول أمطار رعدية قد تؤدي لجريان سيول في بعض المناطق

أخبار محلية
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