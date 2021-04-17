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أخبار محلية > رئيس أرامكو الأسبق عبد الله جمعة يروي كيف أخرج “المارد من القمقم” وأتاح للموظفات القروض والابتعاث
17/04/2021   8:06 م

رئيس أرامكو الأسبق عبد الله جمعة يروي كيف أخرج “المارد من القمقم” وأتاح للموظفات القروض والابتعاث

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تحدث رئيس أرامكو الأسبق عبد الله جمعة عما فعله عقب توليه رئاسة الشركة من تشجيع الموظفين على الإبداع وهو ما شبهه بـ”إخراج المارد من القمقم”، كما استعرض ما قدمه لموظفات الشركة من الابتعاث والقروض السكنية.

وأوضح خلال لقاء ببرنامج “اللقاء من الصفر” على قناة MBC أنه عقب توليه المسؤولية وفي دورة تدريبية للمديرين، قال لهم إنه يريد من الجميع إخراج المارد من القمقم بمعنى إخراج طاقات الموظفين، وإبداعاتهم، ووضع لذلك برنامجا للملكية الفكرية، حاثا إياهم على تطوير أنفسهم، والتقدم بأفكارهم أيا كانت، وخلال 6 سنوات كان لدى الشركة 60 ألف فكرة من الموظفين، حصل كثير منها على براءات اختراع وسُوق تجارية.

وأضاف أنه عمل على إشعار الموظفين بأنهم جزء من المجتمع لمساعدة المحتاجين والأيتام وتنظيف الكورنيش وغير ذلك، مشيرا إلى أنه حرص على الاستجابة لطلبات الموظفات وهو أن يعاملن كالرجال في القرض السكني وهو ما حدث في عام 2006م.

وبين أنه أصدر قرارا بأن يكون للموظفات السعوديات الأولوية في الحصول على قرض السكن، وخلال عام واحد حصل حوالي 70% منهن عليه، كما طلب منهن التقدم بأفكارهن، وابتعثت 90 امرأة منهن في أرقى جامعات العالم لدراسة الهندسة والجيوفيزياء. وفق “أخبار 24”.

من جانبه أشاد رئيس شركة أرامكو أمين الناصر بما قام به جمعة في الشركة، ومن أبرز ذلك ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار متذكرا ما حدث معه عام 2002م، عندما وصلته الرسالة التي تحث على الابتكار الذي لا يقتصر فقط على التقنية، وأنه فخور أنه بعد 18 سنة من تلك الرسالة تحتل أرامكو المركز الأول بين شركات الطاقة العالمية في عدد براءات الاختراع.

رئيس أرامكو الأسبق عبد الله جمعة يروي كيف أخرج “المارد من القمقم” وأتاح للموظفات القروض والابتعاث

أخبار محلية
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