الحج والعمرة: نسعى لتوفير بيئة آمنة للمعتمرين والمصلين.. ويمكن الحصول على تصريح كل 3 ساعات

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، تواصل العمل لخدمة المعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان.
وأوضح أنه يجري العمل في الوقت الحالي على توفير بيئة آمنة وصحية في الحرمين للمعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن الطاقة التشغيلية في الحرم هي 50 ألف معتمر و100 ألف مصل.
وذكر أنه في الوقت الحالي يتم الاعتماد على تطبيق “اعتمرنا” و”توكلنا” بالتوازي، بحيث يتم تبادل المعلومات بينهما من خلال اتصال تقني بين التطبيقين. وفق “أخبار 24”.
وأشار نائب وزير الحج والعمرة إلى التطور الذي تشهده جدولة تصاريح العمرة، بحيث يتم إتاحتها بشكل أسبوعي ويومي، كما أكد أنه بمقدور من يريد الحجز للعمرة أو الصلاة الدخول على تطبيق “اعتمرنا” كل 3 ساعات للحصول على تصريح.
فيديو | نائب وزير الحج والعمرة: من يريد الحجز للعمرة بإمكانه دخول تطبيق #اعتمرنا كل 3 ساعات#الإخبارية pic.twitter.com/TmiHHYO3Kr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 17, 2021