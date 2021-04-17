نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الحج والعمرة: نسعى لتوفير بيئة آمنة للمعتمرين والمصلين.. ويمكن الحصول على تصريح كل 3 ساعات
17/04/2021   8:06 م

الحج والعمرة: نسعى لتوفير بيئة آمنة للمعتمرين والمصلين.. ويمكن الحصول على تصريح كل 3 ساعات

+ = -
547

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، تواصل العمل لخدمة المعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان.

وأوضح أنه يجري العمل في الوقت الحالي على توفير بيئة آمنة وصحية في الحرمين للمعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن الطاقة التشغيلية في الحرم هي 50 ألف معتمر و100 ألف مصل.

وذكر أنه في الوقت الحالي يتم الاعتماد على تطبيق “اعتمرنا” و”توكلنا” بالتوازي، بحيث يتم تبادل المعلومات بينهما من خلال اتصال تقني بين التطبيقين. وفق “أخبار 24”.

وأشار نائب وزير الحج والعمرة إلى التطور الذي تشهده جدولة تصاريح العمرة، بحيث يتم إتاحتها بشكل أسبوعي ويومي، كما أكد أنه بمقدور من يريد الحجز للعمرة أو الصلاة الدخول على تطبيق “اعتمرنا” كل 3 ساعات للحصول على تصريح.

الحج والعمرة: نسعى لتوفير بيئة آمنة للمعتمرين والمصلين.. ويمكن الحصول على تصريح كل 3 ساعات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885148204.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.