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أخبار المناطق > بالصور.. أمير المدينة المنورة يُدشن مشروع “العينيّة وسوق سويقة”
18/04/2021   8:19 ص

بالصور.. أمير المدينة المنورة يُدشن مشروع “العينيّة وسوق سويقة”

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دشّن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان أمس (السبت)، مشروع “العينية وسوق سويقة”، الذي يأتي ضمن مشروعات ومبادرات “نماء المنورة” وشريكها الإستراتيجي الداعم بنك التنمية الاجتماعية. 

وأشاد أمير المدينة عقب تدشين المشروع الذي يدمج الحداثة والعراقة التاريخية، بالأعمال والمشروعات النوعية التي تضطلع بها “نماء المنورة” دعماً لريادة الأعمال، وانعكاس جهودها على قطاع الأعمال بالمنطقة بشكل عام. 

واطلع الأمير فيصل بن سلمان على مرافق المشروع وخدماته التي يُقدمها لرواد الأعمال اليدوية والحرفية المتنوعة، الذي يأتي لدعم سيدات المدينة المنورة من خلال التدريب والاحتضان والإنتاج والتسويق بتدريب 3 آلاف سيدة وتمكين 900 خلال ثلاث سنوات. 

ووقف على معامل وورش التدريب التي تضم عدة مجالات في الحرف اليدوية ومنتجات صُنعت بأيدي سيدات المدينة المنورة، بالإضافة إلى حاضنة العينية التي توفر أجهزة ومعدات خاصة بالإنتاج والتصنيع، ومنافذ بيع سوق سويقة الذي جاء بإطار حديث وبمكونات تُحاكي تاريخ العمارة والأسواق التاريخية في المدينة المنورة.

أمير المدينة المنورة يُدشن مشروع "العينيّة وسوق سويقة" (صور)

أمير المدينة المنورة يُدشن مشروع "العينيّة وسوق سويقة" (صور)

أمير المدينة المنورة يُدشن مشروع "العينيّة وسوق سويقة" (صور)

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. أمير المدينة المنورة يُدشن مشروع “العينيّة وسوق سويقة”

أخبار المناطق
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