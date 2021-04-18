ما فائدة أخذ اللقاح بعد ثبوت إصابة بعض مُتلقيه بكورونا؟.. مسؤول بلجنة مكافحة الفيروس يرد

ردّ أمين اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس “كورونا”، الدكتور طلال التويجري، على استفسار بشأن الفائدة من تلقي لقاح “كورونا” في ظل ثبوت إصابة بعض الحاصلين عليه بالفيروس.
وقال التويجري، إن اللقاح المُضاد لن يمنع وصول الفيروس إلى الشخص، ولكنه يُساهم بمنع الوصول إلى الأعراض الشديدة والحاجة لرعاية حرجة أو الوفاة، بحيث يقف المُصاب بتلك الحالة عند أعراض خفيفة يستطيع الجسم التعامل معها.
وحول الموعد المتوقع لعودة الحياة الطبيعية، أضاف أن اللقاح يُعد العلامة الفارقة في هذا الأمر، بحيث كلما زادت نسبة التلقيح ووصلت إلى أكثر من 70%، يزيد ذلك من فرص الاقتراب من العودة للحياة الطبيعية مرة أخرى.
ونوه إلى أن قرار تشديد وتخفيف الإجراءات الاحترازية من الجهات المعنية يتم وفق النظر لاحتياجات الناس ومدى استعداد القطاع الصحي للتعامل مع التحديات، وما يتوفر من معلومات حول نمطية انتشار الفيروس. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن عدم عودة الحجر مرة أخرى يحتاج لأمور كثيرة، مبيناً أن التسارع في الإصابات مقلق جداً، داعياً في الوقت نفسه إلى الالتزام بالاحترازات والحرص على أخذ لقاح “كورونا”.
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أمين اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا د. #طلال_التويجري يجيب على أسئلة مغردي تويتر..#حكاية_كورونا_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/MtzgJodEKr
— الليوان (@almodifershow) April 17, 2021