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أخبار محلية > متحدث الداخلية: ارتفاع الإصابات قد يؤدي إلى عزل بعض المدن والأحياء وإغلاق بعض المناشط
18/04/2021   5:29 م

متحدث الداخلية: ارتفاع الإصابات قد يؤدي إلى عزل بعض المدن والأحياء وإغلاق بعض المناشط

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كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، زيادة رصد حالات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة، محذرًا من استمرار ارتفاع المعدل الوبائي بكورونا.

وأوضح خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات مواجهة جائحة كورونا، أن ارتفاع المنحنى الوبائي والحالات الحرجة، سوف يقودنا إلى طريق لا يرغب المجتمع فيه.

وأضاف أن هذا الطريق قد يشهد تقيدًا لبعض المناشط وعزلًا للمدن وإيقافًا لوسائل النقل، مشيرًا إلى أنه تم رصد أكثر من 27 ألف مخالفة للاحترازات في كافة مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

وذكر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أنه تم رصد حالات عدم تقيد من جانب بعض المشاهير بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه تم اتخاذ اللازم بشأنها.

متحدث الداخلية: ارتفاع الإصابات قد يؤدي إلى عزل بعض المدن والأحياء وإغلاق بعض المناشط

أخبار محلية
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