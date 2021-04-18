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أخبار محلية > متحدث الصحة: مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا ستصل للمستفيدين تلقائيًا.. وهؤلاء لهم الأولوية
18/04/2021   5:30 م

متحدث الصحة: مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا ستصل للمستفيدين تلقائيًا.. وهؤلاء لهم الأولوية

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن مواعيد الجرعة الثانية للقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل للمستفيدين دون عمل أي إجراءات.

وقال العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا اليوم (الأحد) إن الأولوية في مواعيد الجرعة الثانية ستكون لمن تجاوزوا الـ 60عاماً وأكثر.

وأشار العبد العالي إلى أن الصحة لا تزال ترصد ارتفاعًا في عدد منحنى الإصابات بكورونا، ونصف عدد الحالات الحرجة المصابة تعود لكبار في السن.

وفق “أخبار 24”.

متحدث الصحة: مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا ستصل للمستفيدين تلقائيًا.. وهؤلاء لهم الأولوية

أخبار محلية
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