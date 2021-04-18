 "الموارد البشرية" توضح أهم الفئات التي يشملها قرار رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين إلى 4 آلاف ريال

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأحد)، بدء سريان قرار الحد الأدنى لاحتساب أجور المواطنين في “نطاقات” بما لا يقل عن 4 آلاف ريال.
وأوضحت الوزارة أن أهم الفئات التي يشملها القرار هم: العاملون السعوديون بدوام كامل، والطلاب السعوديون المقيمون في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملون بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملون بنمط العمل المرن، وذوو الإعاقة القادرون على العمل.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قد أصدر قراراً قبل خمسة شهور برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور المواطنين في نطاقات من 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم.
وفق “أخبار 24”.