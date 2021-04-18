أوضحت المديرية العامة للجوازات، آلية خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل (تسجيل هروب) للعمالة المنزلية إلكترونياً عبر منصة “أبشر”.
وأشارت إلى أنه أثناء تسجيل البلاغ يتم التحقق من عدة شروط أبرزها، أن تكون الإقامة سارية المفعول، وأن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول، وألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.
وأبانت أنه يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة “تواصل” على منصة “أبشر”، لافتة إلى أنه إذا تجاوز 15 يوما لا يتم إلغاءه نهائيا، ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.
وفق “أخبار 24”.