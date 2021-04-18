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أخبار محلية > استغرق أحدها 5 أيام فقط.. الشقيري يستعرض تجربة صيانة وإصلاح عيوب الشوارع في جدة
18/04/2021   11:01 م

استغرق أحدها 5 أيام فقط.. الشقيري يستعرض تجربة صيانة وإصلاح عيوب الشوارع في جدة

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خاض الإعلامي أحمد الشقيري تجربة صيانة دورية لأحد شوارع جدة تمت على مدى 5 أيام، مستعرضًا بعض الخطط التي تعمل عليها الأمانة في صيانة وإصلاح عيوب الشوارع.

وشاهد الشقيري خلال برنامج “سين” على قناة MBC، بعض المعدات المستخدمة في عمليات صيانة الطرق، ومنها معدة المسح الليزري والتصوير الرقمي، والتي تقيس وعورة الشوارع، كما تقوم كاميراتها برصد التشققات.

وأوضح أنه بعد عملية المسح للشوارع التي بها مشاكل، يتم رسم خريطة كاملة لجودة الشوارع في جدة، والتي تبين 4 حالات للطرق، وهي الأخضر للإشارة إلى ممتاز والأزرق ويشير إلى جودة الشارع والأصفر للمتوسط والأحمر للرديء.

وأضاف أن هناك خطة متبعة تبدأ بالاعتراف بالمشكلة ثم العملية الفنية والتي ترتكز إلى جمع البيانات وإرسالها للتحليل والخروج بمخرجات يتم تطبيقها بشكل عملي لإصلاح الشوارع ورفع جودتها. وفق “أخبار 24”.

واستعرض الشقيري مثالًا لعملية التطوير، وذلك من خلال دراسة أحد الأحياء يحتوي على 38 شارعًا، منها 37 شارعًا باللون الأحمر وواحد فقط أصفر، وأكد أنه تم العمل على تحسينها خلال عامين، لتصبح 33 شارعًا باللون الأخضر مع شارع باللون الأزرق و3 شوارع حمراء وشارع واحد بالأصفر.

 

استغرق أحدها 5 أيام فقط.. الشقيري يستعرض تجربة صيانة وإصلاح عيوب الشوارع في جدة

أخبار محلية
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