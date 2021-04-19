‏”الموارد البشرية”: 15 ألف جولة رقابية على ‏منشآت القطاع الخاص خلال أسبوع

نفذت فرق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 15 ألف زيارة رقابية خلال الفترة من 8 إلى 15 أبريل الجاري، بمختلف مناطق المملكة على منشآت القطاع الخاص للتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات وتشريعات سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن الجولات أسفرت عن ضبط 1.2 ألف مخالفة لأنظمة العمل و225 مخالفة للإجراءات الاحترازية، مع توجيه 1.6ألف إنذار، فيما تلقت أكثر من 1.7 ألف بلاغ.
وشددت على أن جولاتها الرقابية مستمرة على كل منشآت القطاع الخاص وفي جميع مناطق المملكة؛ مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة؛ كما دعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معًا للرصد). وفق “أخبار 24”.