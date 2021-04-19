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أخبار محلية > ‏”الموارد البشرية”: 15 ألف جولة رقابية على ‏منشآت القطاع الخاص خلال أسبوع
19/04/2021   1:33 م

‏”الموارد البشرية”: 15 ألف جولة رقابية على ‏منشآت القطاع الخاص خلال أسبوع

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نفذت فرق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية ‏الاجتماعية أكثر من 15 ألف زيارة رقابية خلال الفترة من 8 إلى ‏‏15 أبريل الجاري، بمختلف مناطق المملكة على منشآت القطاع ‏الخاص للتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات وتشريعات سوق العمل.‏

وأوضحت الوزارة أن الجولات أسفرت عن ضبط 1.2 ألف ‏مخالفة لأنظمة العمل و225 مخالفة للإجراءات الاحترازية، مع ‏توجيه 1.6ألف إنذار، فيما تلقت أكثر من 1.7 ألف بلاغ.‏

وشددت على أن جولاتها الرقابية مستمرة على كل منشآت ‏القطاع الخاص وفي جميع مناطق المملكة؛ مؤكدة أهمية الالتزام ‏بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق ‏المنشآت المخالفة؛ كما دعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات ‏يرصدونها عبر تطبيق (معًا للرصد).‏ وفق “أخبار 24”.

‏”الموارد البشرية”: 15 ألف جولة رقابية على ‏منشآت القطاع الخاص خلال أسبوع

أخبار محلية
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