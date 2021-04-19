12 ناديًا أوروبياً تعلن إقامة “دوري السوبر الأوربي” وسط معارضة شديدة من “فيفا” و”يويفا”

أعلن 12 ناديًا من كبار أندية قارة أوروبا إقامة بطولة جديدة، بمسمى “دوري السوبر الأوروبي”، فيما لاقت الفكرة معارضة شديدة من الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم.
ويتزعم هذه الأندية نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، الذي يُتوقع أن يتولى رئاسة مجلس إدارة البطولة.
وتضم البطولة إلى جانب ريال مدريد كلا من: برشلونة وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، وليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي (إنجلترا)، وإنتر وإيه سي ميلان ويوفنتوس (إيطاليا).
ومن المتوقع أن تعلن أندية كبرى أخرى انضمامها للبطولة، مثل بايرن ميونخ ولايزيج (ألمانيا)، وبورتو البرتغالي.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم معارضته إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي.
كما أفادت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي بصدد عقد اجتماع طارئ لبحث فرض عقوبات على الأندية التي أعلنت مشاركتها في بطولة السوبر الأوروبي. وفق “أخبار 24”.
كما أعلن “يويفا” واتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم منع أي فريق يشارك فيما يسمى بدوري السوبر الأوروبي من المشاركة في كل المسابقات المحلية والقارية الأخرى.