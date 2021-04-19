“السومة”: التعادل أمام الدحيل لم يكن طموحنا.. وخرجنا من سلسلة النتائج السلبية

علق محترف الأهلي، اللاعب السوري عمر السومة، على تعادل فريقه أمام الدحيل القطري بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا 2021.
وقال “السومة” في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “الحمدلله على نتيجة المباراة، ولم يكن طموحنا نتيجة التعادل.. نحن نلعب دائماً من أجل تحقيق الانتصار”.
وأوضح السومة: “تسجيل الأهداف توفيق من رب العالمين.. والهدف يسجل للفريق ككل.. وأنا عنصر من عناصر المجموعة”.
وتابع محترف الأهلي: “بالروح العالية والإصرار على العودة سجلنا هدفًا في الوقت القاتل، وذلك للخروج من سلسلة النتائج السلبية.. والقادم أفضل إن شاء الله في المواجهات القادمة”. وفق “أخبار 24”.
ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره الشرطة العراقي، الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021.