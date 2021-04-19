نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “استشاري” يطالب بوقف بعض الأنشطة لمنع تفشي كورونا.. ويؤكد: ارتفاع الحالات مقلق
19/04/2021   9:56 م

بالفيديو.. “استشاري” يطالب بوقف بعض الأنشطة لمنع تفشي كورونا.. ويؤكد: ارتفاع الحالات مقلق

+ = -
846

كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، اليوم الإثنين، الأسباب التي ذهبت بمؤشر الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى مستوى مقلق خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا أنه لا بد من وقف بعض الأنشطة لمجابهة انتشار كورونا.

وأكد خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن استمرار مؤشرات الإصابة اليومية على مستوى مرتفع يؤكد وجود تساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل واضح، مؤكدًا أن المقلق هو ارتفاع أعداد الحالات الحرجة بشكل يومي.

وأوضح أن ارتفاع أعداد الإصابات بسبب التجمعات سواء داخل المنازل أو خارجها، وبالأخص تلك التي يحضرها بعض الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض، مؤكدًا أنه لا بد من وقف بعض النشاطات لمنع تفشي الفيروس. وفق “أخبار 24”.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، حتى للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح، وذلك حتى تكون الإصابات بأعراض خفيفة أو دونها.

بالفيديو.. “استشاري” يطالب بوقف بعض الأنشطة لمنع تفشي كورونا.. ويؤكد: ارتفاع الحالات مقلق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885148636.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.