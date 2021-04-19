ضربة موجعة لـ”النصر”.. 9 إصابات بفيروس كورونا

تلقى نادي النصر ضربة موجعة بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية، إصابة 9 من عناصر الفريق بينهم 5 لاعبين، بفيروس كورونا (كوفيد_19) وبالتالي استبعادهم من قائمة الفريق حتى نهاية دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وأعلن نادي النصر إصابة كل من، الحارس الأسترالي برادلي جونز وأسامة الخلف وعبد العزيز العلاوي وفراس البريكان إضافة إلى عبد الرحمن العبيد بفيروس كورونا.
كما أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية عينة كل من، مترجم الفريق محمود منان وأخصائي العلاج الطبيعي، عبد الله القشعمي وأحد أفراد العيادة الطبية، ومسؤول العهدة، إدريس علي. وفق “أخبار 24”.
ويستعد النصر لمواجهة فولاد الإيراني، غداً (الثلاثاء) ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.