نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > ضربة موجعة لـ”النصر”.. 9 إصابات بفيروس كورونا
19/04/2021   9:56 م

ضربة موجعة لـ”النصر”.. 9 إصابات بفيروس كورونا

+ = -
1171

تلقى نادي النصر ضربة موجعة بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية، إصابة 9 من عناصر الفريق بينهم 5 لاعبين، بفيروس كورونا (كوفيد_19) وبالتالي استبعادهم من قائمة الفريق حتى نهاية دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأعلن نادي النصر إصابة كل من، الحارس الأسترالي برادلي جونز وأسامة الخلف وعبد العزيز العلاوي وفراس البريكان إضافة إلى عبد الرحمن العبيد بفيروس كورونا.

كما أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية عينة كل من، مترجم الفريق محمود منان وأخصائي العلاج الطبيعي، عبد الله القشعمي وأحد أفراد العيادة الطبية، ومسؤول العهدة، إدريس علي. وفق “أخبار 24”.

ويستعد النصر لمواجهة فولاد الإيراني، غداً (الثلاثاء) ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ضربة موجعة لـ”النصر”.. 9 إصابات بفيروس كورونا

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885148638.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.