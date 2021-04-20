الغذاء والدواء: حدوث أعراض الجلطات بالتزامن مع استخدام لقاح “أسترازينيكا” نادر جداً

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بياناً إلحاقياً حول بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا، أكدت فيه أن أعراضاً جانبية للجلطات بالتزامن مع استخدام لقاح “أسترازينيكا” في المملكة هي نادرة جداً.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أن المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح ما تزال تفوق المخاطر المحتملة حسب المعلومات الطبية المعتمدة للقاح، وأنَّ جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة.
وأضافت أن هذا البيان جاء إلحاقاً للبيان الصادر من الهيئة بتاريخ 03 شعبان الماضي الموافق 16 مارس، حول بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا، وإشارةً إلى متابعة ملف سلامة لقاحات كورونا المستجد ومن ضمنها لقاح “أكسفورد/ أسترازينيكا”.
ولفتت إلى أنها تلقت حتى تاريخ نشر هذا البيان 34 بلاغًا حول أعراض جانبية لجلطات وانخفاض الصفائح الدموية بالتزامن مع استخدام اللقاح “أكسفورد/ أسترازينيكا” وقد تمت دارسة هذه البلاغات من جميع جوانبها العلمية والفنية وعرضها على اللجان العلمية المختصة ، وبناءً عليه تُرجّح الهيئة وجود سبعة حالات تجلط مُحتملة مرتبطة باللقاح وذلك لعدم وجود أسباب أخرى لظهور التجلطات فيها، إلا أنَّه حتى الآن لم يتم تأكيد متلازمة نقص الصفائح والتخثر المناعي المرتبطة بلقاح “أسترازينيكا ” في أي من هذه الحالات. وفق “أخبار 24”.
وقالت إنه وبناءً على عدد البلاغات المحلية الـمُستلمة، فإنَّ معدل حدوث هذه الأعراض بالتزامن مع إعطاء لقاح “أكسفورد/ أسترازينيكا” في المملكة هي نادرة جدًا.
وأوصت متلقي اللقاح بضرورة استشارة الطبيب المعالج أو التوجه لأقرب مركز صحي عند ظهور أي من الأعراض التالية واستمرارها لمدة تزيد على ثلاثة أيام بعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد: (الدوخة، الصداع الشديد والمستمر، الغثيان أو القيء، اعتلال في الرؤية، ضيق التنفس، آلآم حادة في الصدر أو البطن أو برودة في الأطراف، تورم الساقين، بقع دموية صغيرة تحت الجلد في غير موضع الحقن).