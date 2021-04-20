مستشار قانوني: تصوير المضاربات جريمة تشهير وهذه عقوبة مرتكبيها

أكد مستشار قانوني أن تصوير المضاربات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعدان جريمة تشهير تلحق الضرر بالآخرين ويعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة.
وقال المستشار بدر المالكي إن تصوير المضاربات يعد من السلوكيات الشائعة المنتشرة وخاصة في رمضان بغرض التسلية، لكنّ مصوريها يتجاهلون أنهم يقعون بذلك في جريمة التشهير بالآخرين.
وأضاف المالكي وفقاً لـ “سبق”، أن المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية أوضحت أن عقوبة مصور مقاطع الفيديو تلك تصل للسجن لمدة عام وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
وأشار إلى أن الضرر يتم تقديره من قِبل الجهات المختصة، كون المصور قام بالتشهير بالأشخاص الذين ظهروا بالمقطع دون علمهم، ناصحاً الجميع بالابتعاد عن تلك السلوكيات.