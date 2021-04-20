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أخبار محلية > تعمل بالدعاية والأغذية ومواد البناء.. “التجارة” تضبط حالات تستر تجاري في 3 منشآت
20/04/2021   4:30 ص

تعمل بالدعاية والأغذية ومواد البناء.. “التجارة” تضبط حالات تستر تجاري في 3 منشآت

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ضبطت وزارة التجارة 3 حالات للتستر التجاري في 3 منشآت بالرياض والدمام والخرج.

وداهمت فرق الرقابة التابعة للوزارة المنشآت الثلاث، وطالبت بإبراز السجل التجاري وتصاريح مواقعها، مشيرة إلى أن هذه المنشآت تعمل في مجالات الدعاية والإعلان والمواد الغذائية ومواد البناء.

وأضافت أنه تم إغلاق المنشآت المخالفة وإحالة المتورطين للنيابة العامة لإكمال الإجراءات اللازمة.

وفق “أخبار 24”.

تعمل بالدعاية والأغذية ومواد البناء.. “التجارة” تضبط حالات تستر تجاري في 3 منشآت

أخبار محلية
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