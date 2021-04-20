تعمل بالدعاية والأغذية ومواد البناء.. “التجارة” تضبط حالات تستر تجاري في 3 منشآت

ضبطت وزارة التجارة 3 حالات للتستر التجاري في 3 منشآت بالرياض والدمام والخرج.
وداهمت فرق الرقابة التابعة للوزارة المنشآت الثلاث، وطالبت بإبراز السجل التجاري وتصاريح مواقعها، مشيرة إلى أن هذه المنشآت تعمل في مجالات الدعاية والإعلان والمواد الغذائية ومواد البناء.
وأضافت أنه تم إغلاق المنشآت المخالفة وإحالة المتورطين للنيابة العامة لإكمال الإجراءات اللازمة.
“التجارة” تضبط جرائم #تستر_تجاري في 3 منشآت في: الرياض والدمام والخرج تعمل في مجالات: الدعاية والإعلان، المواد الغذائية ومواد البناء، وتم إغلاق المنشآت المخالفة وإحالة المتورطين للنيابة العامة لإكمال الإجراءات اللازمة. pic.twitter.com/DDkexqpe5g
— وزارة التجارة (@MCgovSA) April 19, 2021
وفق “أخبار 24”.