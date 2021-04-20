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أخبار محلية > استطاع علاجه وأصبح دكتورًا.. الحبيب يستعرض حالة طالب أعاق مرض اضطراب “الهوس اليسير” تخرجه
20/04/2021   4:30 ص

استطاع علاجه وأصبح دكتورًا.. الحبيب يستعرض حالة طالب أعاق مرض اضطراب “الهوس اليسير” تخرجه

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كشف استشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب، أسباب وأعراض مرض اضطراب الهوس اليسير، مستعرضًا مثالًا لحالة طالب عانى من مشكلات اجتماعية وتعليمية بسبب هذا المرض.

وأوضح خلال حديثه لبرنامج “نفوس مطمئنة” على قناة “روتانا خليجية”، أن أهم أعراض “الهوس اليسير” تتمثل في نقص في النوم وزيادة شعور الجرأة والاختلاط مع الآخرين والحيوية الزائدة، وهو ما يدفعه للصدام مع المحيطين بها، بالإضافة إلى شعوره بنوبات كآبة في بعض المراحل المتقدمة من المرض.

واستعرض الحبيب حالة طالب جامعي عانى من بعض المتاعب التي يتسبب فيها الهوس اليسير، ما أدى إلى صدام مع معلمه الذي اعتقد بأن هناك خللا في سلوكه الأخلاقي، ما أعاق تخرجه. وفق “أخبار 24”.

واستطاع استشاري الطب النفسي علاجه من النوبات المتكررة للهوس اليسير، ليصبح الآن من حاملي الدكتوراه.

وشدد على ضرورة ملاحظة أي تغيرات قد تطرأ على الأشخاص، والاعتماد على الوسائل والخدمات التي توفرها وزارة الصحة من أجل التعامل مع هذه الحالات ومنع تحولها إلى بعض أنواع الاضطراب الوجداني الذي قد يؤدي إلى الاكتئاب.

استطاع علاجه وأصبح دكتورًا.. الحبيب يستعرض حالة طالب أعاق مرض اضطراب “الهوس اليسير” تخرجه

أخبار محلية
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