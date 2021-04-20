جود الإسكان: 100 أسرة سكنت منازلها خلال 6 أيام من رمضان

أعلنت منصة “جود الإسكان”، توفيرها 100 مسكن للأسر المحتاجة، وذلك خلال 6 أيام الأولى من شهر رمضان، مؤكدة أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا للدعم الذي تحظى به المنصة من قبل القيادة ومساهمة كافة القطاعات والمواطنين في تقديم الدعم المتواصل لها.
وأشارت إلى أن إجمالي المبالغ المقدمة للعطاء الإسكاني عبر المنصة منذ انطلاقها قبل عامين بلغت 400 مليون ريال، واستفادت منها نحو 23 ألف مستفيد، ضمن مسار توفير المساكن ومسار دعم الإيجار.
وأدت مساهمة ثلاثة قطاعات رئيسية وهي: “القطاع الحكومي، والخاص، والقطاع غير الربحي”، إلى جانب مساهمة أفراد المجتمع، في تعزيز وضمان استدامة العطاء السكني للأسر الأشد احتياجاً في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتعد منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع، أفراداً كانوا أو منظمات، لزيادة نمو العطاء السكني الخيري، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية.