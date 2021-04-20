متى وكيف تمارس الرياضة في شهر رمضان؟

أكد خبيران في الصحة واللياقة أهمية ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك، مبينين أن توقيت ممارسة الرياضة خلال الصيام أو بعد الإفطار يعتمد على الحالة الصحية للفرد.
وقال رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية المصري الدكتور مجدي نزيه، إن على أصحاب الأمراض المزمنة عدم ممارسة الرياضة قبل الإفطار تجنباً للتعرض لأضرار ومخاطر صحية.
وأضاف نزيه وفقاً لـ “العربية نت”، أن ممارسة الرياضة خلال الصيام جيدة للأشخاص الذين هم بصحة جيدة ولا يعانون من مشاكل صحية، ولكن يجب أن تكون التمارين التي يمارسونها خفيفة.
وأوصى بعدم ارتداء الكمامة خلال ممارسة الرياضة؛ لأنها قد تؤثر على التنفس بشكل صحيح، مشيراً إلى أهمية الحرص على البعد عن الآخرين والحفاظ على مسافة آمنة بينهما، والقيام برياضة المشي بانتظام خاصة خلال المساء.
من جانبه، أكد مدرب اللياقة البدنية أحمد رضا أن ممارسة التمارين الرياضة خلال رمضان تتطلب الالتزام بالضوابط التي تتناسب مع الحالة الصحية والهدف المرجو من التمرين.
وأوضح رضا أن من التمارين التي يمكن ممارستها قبل الإفطار (الكارديو) لمدة 30 دقيقة بشرط أن تكون قبل الإفطار بفترة قصيرة، مع الابتعاد عن التمارين الشاقة، موصياً بممارسة الرياضة بعد مرور ساعتين على الإفطار حتى يكون الجسم قد أكمل عملية الهضم.
ونوه لأهمية شرب كمية مناسبة من الماء والسوائل خلال الإفطار حتى لا يتعرض الجسم للجفاف، وتناول الخضراوات والفواكه والبعد قدر الإمكان عن الحلويات المصنعة خاصة لمن يرغبون في إنقاص أوزانهم، والتركيز على البروتين والكربوهيدرات.
وحذّر من التوقف بشكل كامل عن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، حيث إن ذلك يؤثر سلباً على صحة الفرد خاصة من اعتاد ممارسة الرياضة، لافتاً إلى أنه يمكن ممارسة التمارين في المنزل.