بالفيديو.. القنصل البريطاني في جدة: اعتناقي الإسلام أهم خطوة روحانية في حياتي

قال القنصل البريطاني في جدة سيف الدين آشر إنه اعتنق الإسلام منذ 25 عامًا، معتبرًا تلك الخطوة بأنها أهم خطوة روحانية في حياته.
وأضاف – عبر فيديو نشرته الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز – أنه خلال 25 عامًا عمل في بلدان مختلفة في الشرق الأوسط مثل السودان والأردن والعراق وسوريا والمملكة.
وأشار إلى أن لديه ذكريات كثيرة في شهر رمضان منها صلاة التراويح في المسجد، سواء خلال فصل الصيف الحار في الخرطوم وبغداد، أو في الجو البارد في لندن، وتحدي الفطور بعد التاسعة مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن شهر رمضان أكثر بكثير من مجرد البقاء بدون طعام، مبيّنًا أنه شهر الصلاح والسيطرة على الرغبات وضبط النفس بشكل عام.
كان يا مكان…سيف الدين آشر @seifusher ، دبلوماسي بريطاني🇬🇧يقول: ‘إن اعتناقي للإسلام 🕌كان أهم خطوة روحانية في حياتي..’ تابعوا الجزء الأول من قصة سيف الدين وما الذي يقوله عن اعتناقه للإسلام وعن #رمضان في هذا الفيديو 👇.تتابعون الجزء الثاني هذا المساء..#اسلاميات #ثلاثون_قصة_وقصة pic.twitter.com/xazQ1UhpMX
— Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) April 19, 2021