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أخبار محلية > بالفيديو.. القنصل البريطاني في جدة: اعتناقي الإسلام أهم خطوة روحانية في حياتي
20/04/2021   4:29 ص

بالفيديو.. القنصل البريطاني في جدة: اعتناقي الإسلام أهم خطوة روحانية في حياتي

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قال القنصل البريطاني في جدة سيف الدين آشر إنه اعتنق الإسلام منذ 25 عامًا، معتبرًا تلك الخطوة بأنها أهم خطوة روحانية في حياته.

وأضاف – عبر فيديو نشرته الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز – أنه خلال 25 عامًا عمل في بلدان مختلفة في الشرق الأوسط مثل السودان والأردن والعراق وسوريا والمملكة.

وأشار إلى أن لديه ذكريات كثيرة في شهر رمضان منها صلاة التراويح في المسجد، سواء خلال فصل الصيف الحار في الخرطوم وبغداد، أو في الجو البارد في لندن، وتحدي الفطور بعد التاسعة مساءً. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن شهر رمضان أكثر بكثير من مجرد البقاء بدون طعام، مبيّنًا أنه شهر الصلاح والسيطرة على الرغبات وضبط النفس بشكل عام.

بالفيديو.. القنصل البريطاني في جدة: اعتناقي الإسلام أهم خطوة روحانية في حياتي

أخبار محلية
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