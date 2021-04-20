خبير فلكي: القمر يمر بـ5 محطات.. وهذا معنى الليالي البيض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن الإبدار يعد أجمل منازل القمر، لافتا إلى أن القمر يدور حول الكرة الأرضية من الغرب إلى الشرق.
وأضاف، وفقا لـ”العربية”، أن القمر يمر بخمس محطات، ويمكث في كل محطة 5 أيام تقريبًا، وتتمثل هذه المحطات في “الهلال الجديد، والتربيع الأول، والإبدار، والتربيع الأخير، والهلال الأخير”.
ونوه بأن قمة إبدار القمر يسميها العرب “الليالي البيض” أو “أيام الغُر”، لافتا إلى أن الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس، وأن غرة الشيء هي أوله، مبينا أن أشهر منازل القمر هي “الإهلال” وأجملها “الإبدار”. وفق “أخبار 24”.
غرة #رمضان كانت الثلاثاء
وغرة #العيد ستكون الخميس
فالغرة أول الشيء
ويسمى البياض الذي وسط جبهة الفرس بالغرة
لأنه بياض وسط سواد ومنه أخذت الليالي البيض
pic.twitter.com/hz84P08fl6
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) April 19, 2021