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أخبار محلية > “الخطوط السعودية” توقع مع إحدى شركات إنتاج التنظيف لتعقيم الرحلات الجوية وتوعية المسافرين
20/04/2021   5:29 م

“الخطوط السعودية” توقع مع إحدى شركات إنتاج التنظيف لتعقيم الرحلات الجوية وتوعية المسافرين

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وقعت الخطوط السعودية اليوم (الثلاثاء)، مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج المنظفات والتعقيم، لتقديم المعقمات ووسائل الوقاية للمسافرين على متن رحلاتها.

وتقدم الشركة تجربة التعقيم للمسافرين داخل مغلفات تحمل طابعًا تراثيًا خاصًا، ومعلومات عن أهم السمات والتراث المعماري لمناطق المملكة، التي تم تصميمها واختيارها بالتعاون مع هيئة التراث.

وأوضح نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بالخطوط السعودية عصام أخونباي، أن “السعودية” حرصت منذ الأيام الأولى لظهور جائحة كورونا المُستجد (COVID-19)، على الاهتمام بصحة وسلامة المسافرين وطاقم الطائرات، ما أسهم في تصنيف “السعودية” ضمن قائمة الفئة الماسية كأفضل 10 شركات طيران بالعالم. وفق “أخبار 24”.

“الخطوط السعودية” توقع مع إحدى شركات إنتاج التنظيف لتعقيم الرحلات الجوية وتوعية المسافرين

أخبار محلية
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